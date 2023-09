Mon atlas d'anatomie - Etudiants en IFSI. 2 livres dans une pochette : un atlas annoté et un cahier avec 150 illustrations en couleur à légender

Tous les étudiants en IFSI doivent maîtriser l'anatomie pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Les connaissances à intégrer sont immenses : au-delà de connaître les noms des différentes structures, il faut savoir où elles se placent. Pour y arriver, la solution est de s'entraîner et répéter. Voici le premier atlas d'anatomie pensé pour les étudiants infirmiers qui propose dans une pochette deux livres : un atlas de 150 schémas anatomiques sélectionnés par l'auteur, à connaître absolument, détaillés et en couleurs ; un cahier des mêmes 150 schémas en couleurs à légender, pour exercer sa mémoire en les annotant. Organisé en 15 parties, c'est le livre d'anatomie qui permettra de ne pas faire d'impasse et de comprendre le lien entre anatomie, pathologies et soins infirmiers.