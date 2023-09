Intelligence émotionnelle. Comprendre ses émotions et améliorer sa relation aux autres

"Parfois je me demande si ce que je fais sert à quelque chose..." "Vous êtes sûrs que l'on peut faire confiance à ce fournisseur ? " "Marie a des remarques très blessantes en réunion..." Dès qu'un groupe humain se constitue, les interactions entre les individus et avec leur environnement déclenchent chez chacun des émotions. Au travail, elles vont impacter notre stress, la confiance en soi, les relations avec les collègues, le rapport avec la hiérarchie, et le comportement avec les clients - et ce dans des situations positives comme négatives : promotion, négociation, projet, conflit... Toutes les émotions sont nécessaires. Pour autant, leur expression et leurs manifestations au travail peuvent être inadaptées. Cet ouvrage repose sur un postulat : ce ne sont pas les émotions qui commandent. Pour redevenir acteur de notre vie au travail, on peut acquérir les outils de l'intelligence émotionnelle, pour parvenir à développer son quotient émotionnel. Chaque séance d'autocoaching reprendra des situations courantes du travail : réunion, rendez-vous client, échanges de mails, comportement d'un collègue, respect des échéances, injonctions contradictoires... Et plus largement les attentes des salariés au travail : besoin de se réaliser, de créer du lien, d'utiliser ses compétences, d'obtenir de la reconnaissance, de travailler dans l'authenticité, d'admirer un supérieur, de travailler en toute autonomie, de se sentir écouté et compris... Autant de cas dans lesquels la gestion des émotions est nécessaire. Les clés proposées s'appuient sur les outils du coaching, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, et bien évidemment de la sophrologie.