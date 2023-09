Grandeurs et mesures CM Les ceintures de Charivari

Pour s'entrainer en autonomie et progresser à son rythme Un dispositif proposé par l'autrice-blogueuse Charivari qui facilite la gestion de classe, la différenciation, les doubles niveaux et les ateliers ! Comme au judo, les élèves s'entrainent en vue d'obtenir une couleur de ceinture. En atelier de 20 min, les élèves s'entrainent avec des cartes autocorrectives. Quand ils sont prêts à " passer " une ceinture, ils font un test corrigé par l'enseignant. e. Ils peuvent le passer autant de fois que nécessaire jusqu'à atteindre 80 % de bonnes réponses pour ensuite s'entrainer sur la couleur suivante. Et aussi, du coaching entre élève pour favoriser l'entraide et la réussite de tous ! La boite conjugaison : 160 cartes d'entrainement par boite, séparées en ceintures de compétences par des intercalaires. Le guide pédagogique avec la présentation du dispositif et des conseils concrets. 24 planches de gommettes. INCLUS ! Numérique à télécharger avec la boite : - Les fiches de tests (également en version DYS) - Les corrigés des tests - Les fiches de suivi (également en version DYS) - Les carte, contrats et diplômes de coach Le dispositif des ceintures de compétences a été inventé par Fernand Oury, un pédagogue judoka. Il s'inspire directement des couleurs des ceintures de judo.