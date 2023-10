Goniométrie. Manuel d'évaluation des amplitudes articulaires des membres et du rachis

La goniométrie est l'étude et la mesure des amplitudes articulaires à la base de nombreux bilans kinésithérapiques de l'appareil locomoteur. Après une présentation des différents outils et instruments utilisés (goniomètre à deux branches inclinomètre mesure centimétrique etc.) l'ouvrage est divisé par régions anatomiques (membres supérieur inférieur et rachis) et expose méthodiquement : - l'approche anatomique de la fonction articulaire ou musculaire évaluée ; - les modalités de l'évaluation (position patient/thérapeute échauffement préalable éventuel) ; - la définition de la position de référence ; - le placement et l'utilisation du goniomètre ; - les valeurs normales et les variantes de la normale pour chaque mouvement ou posture. Le livre est agrémenté de nombreuses illustrations claires et très schématiques. Cette deuxième édition a été complètement révisée et mise à jour. Elle est également enrichie de photographies (palpation et prises de mesure mesures les plus utilisées comme la flexion du genou) ainsi que d'un index.