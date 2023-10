Hamster, bretzels et mariage à Noël

Etre organisatrice de mariages demande un sang-froid à toute épreuve. Et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Maât Event, n'est plus à prouver. Lorsque sa cliente actuelle - sa meilleure amie Lorraine - annonce qu'elle souhaite avancer le grand jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique. Pas elle ! Mais quand elle apprend qu'elle devra travailler sous les ordres du très tyrannique Romain, le frère de la fiancée, elle comprend immédiatement que les coups bas et les petites piques ne seront pas à exclure. Une seule certitude : la guerre est déclarée !