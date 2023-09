Les mini-artistes

Serais-tu un mini-artiste en devenir ? Laisse-toi embarquer par les 20 projets créatifs présentés dans ce livre et révèle le mini-artiste qui est en toi. Des peintures rupestres aux pois de Yayoi Kusama en passant par les éclaboussures de Jackson Pollock, chaque activité se base sur une célèbre oeuvre d'art et permet d'explorer une technique artistique bien particulière. Toutes ont été conçues pour être faciles d'accès et émerveiller les esprits curieux.