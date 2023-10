Des hérissons rotatifs cartonnés que les tout-petits auront plaisir à manipuler et à faire bouger au rythme de la comptine : "Qu'est-ce-qui trotte, trotte, trotte / Dans les allées du jardin ? / C'est mon hérisson, mesdames ! / C'est mon hérisson ! ... " . Cette comptine anonyme est très connue en crèche et en maternelle, et souvent associée à des gestuelles.