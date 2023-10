Nous n'avons jamais autant pensé à l'amitié que depuis la crise sanitaire. Chacun chez soi, chacun dans sa caverne, et une vie contrainte à réduire le cercle de nos relations. Que sont devenus nos amis ? Comment nous ont-ils manqué ? Au-delà du célèbre "parce que c'était lui, parce que c'était moi" de Montaigne, de quoi est-il question quand on parle d'amitié ? Philos, chez Homère, désigne l'ami, et la philosophie, amie de la sagesse, est bien une histoire d'amitié née dans les rues du Pirée et d'Athènes avec Socrate et Platon. "Un bon ami est celui qui nous élève" , selon Aristote. Mais qu'estce qu'un ami ? L'amitié est-elle nécessairement réciproque ? Il y a quelque chose d'énigmatique, qui résiste au concept. Ce livre propose d'y réfléchir avec André Comte-Sponville, Laurence Devillairs, Eva Illouz, Jean-Luc Nancy et Charles Pépin.