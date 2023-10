Petite et grande

"Ce soir, Sophia ne veut pas être grande. Elle fait une bêtise, puis encore une, et encore une. - Sois raisonnable ! gronde sa mère. - Mais je suis trop petite pour ça, répond Sophia. - Alors tu iras au lit à l'heure des bébés, décrète son père". Encore trop petite ou déjà trop grande... difficile de choisir ! Et si, par cette nuit étrange et douce, Sophia essayait tous les âges de la vie ?