Petit cahier d'exercices d'estime de soi

L'estime de soi est l'une des sources essentielles de la joie de vivre, elle permet de s'accepter, de s'aimer et de pouvoir aimer les autres. Etre tout ce que l'on peut être, c'est ce que permet une saine estime de soi. Il s'agit du projet de toute une vie, car chaque nouveau jour porte avec lui des défis à relever, des difficultés à surmonter mais surtout des joies à savourer ? ! Identifiez les mécanismes qui participent à une mauvaise estime de vous-même et découvrez les clefs qui vous permettront non seulement de vous en libérer, mais également de renforcer la conviction que vous avez de votre valeur en tant que personne. Pour une juste appréciation de vous-même ? ! "? Une meilleure connaissance de soi-même facilite la relation avec les autres et améliore l'estime de soi.? "