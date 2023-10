Le Tueur. Cycle 1 - intégrale - NE

Le Tueur est l'autobiographie d'un tueur professionnel. Un homme solitaire et froid, méthodique et consciencieux, qui ne s'embarrasse pas de scrupules ni de regrets. Alors qu'il guette sa prochaine victime, nous partageons ses pensées, nous apprenons à le connaître, nous découvrons sa vie à travers de nombreux flash-back. Plus l'attente dure et plus il s'énerve, il nous entraîne dans des abîmes de violence, jusqu'à l'explosion finale. Mais les cartes seraient-elles truquées ? Gare aux éclaboussures... Les cinq premiers tomes de la série dans une magnifique intégrale. Cette intégrale comprend : Long feu, L'Engrenage, La Dette, Les Liens du sang, La Mort dans l'âme.