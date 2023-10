Internet des objets connectés. Cours, exercices et cas pratiques

L'Internet des objets connectés ou IoT (Internet of Things) décrit le réseau de terminaux physiques, les " objets " , qui intègrent des capteurs, des softwares et d'autres technologies en vue de se connecter à d'autres terminaux et systèmes sur Internet et d'échanger des données avec eux. Les étudiants de BUT et Licence Professionnelle en informatique, génie industriel et maintenance, réseaux et télécommunication, génie électronique et informatique industrielle, mesures physiques trouvreront dans ce manuel toutes les notions nécessaires pour aborder cette discipline transverse, qui fait appel à de nombreuses compétences et domaines de connaissances : - programmation, - électronique, - physique des capteurs, - technologies de recueil des données, - traitement statistique des données. Fondamentalement orienté vers la pratique, chaque chapitre est constitué de rappels de cours, d'exercices à résoudre et de cas pratiques d'application. Pour cela, de nombreux compléments en ligne seront disponibles sur dunod. com.