Kubernetes - 2e éd.. Maîtrisez l'orchestrateur des infrastructures du futur

Kubernetes a pour objectif de simplifier radicalement les tâches de création, de déploiement et de maintenance des systèmes distribués. Ce livre a été rédigé pour vous aider à atteindre de meilleurs niveaux de vitesse, de fiabilité et d'efficacité avec vos infrastructures. Les premiers chapitres décrivent les avantages de Kubernetes et expliquent les notions de conteneurs et de développement d'applications dans des conteneurs, ainsi que la procédure de déploiement de Kubernetes. Sont ensuite expliqués : - Les commandes courantes - Les pods - Les étiquettes et les annotations - Les services - Les ReplicaSets - Les Daemons Sets - Les jobs - Les ConfigMaps et les secrets - Les déploiements - L'intégration du stockageCette 2e édition montre comment une bonne collaboration entre les développeurs (dev) et les opérationnels (ops) permet de gagner en vitesse, en fiabilité et en agilité.