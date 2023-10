Nouvelles policières. Arsène Lupin, Sherlock Holmes et autres détectives

Le crime n'est jamais parfait, puisque le détective finit toujours par démasquer le coupable. Arsène Lupin, Sherlock Holmes, l'inspecteur Wens et le père Brown, quatre redresseurs de torts parmi les plus célèbres, rivalisent de flair et de vivacité d'esprit. Et nous de leur emboîter le pas, à la recherche de la vérité, non sans suspens. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte littéraire : la figure du détective - Genre des oeuvres - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Questions sur les oeuvres - Portraits de détectives.