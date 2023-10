Petit Larousse de la cuisine

1 800 recettes pour tout cuisiner : - les préparations de base (fonds, sauces, pâtes...) - les grands classiques de la cuisine familiale (blanquette de veau, tomates farcies, pot-au-feu...) - les plats de fête (civet de lièvre au chocolat, canard laqué, foie gras en brioche...) - les spécialités régionales (flamiche, cotriade, ratatouille, far...) - les mets étrangers les plus connus (osso-buco, minestrone, waterzoï...). Un chapitre spécial "cuisine rapide" : plus de 60 plats sains et savoureux, prêts en moins de 20 minutes, à base des réserves les plus courantes du placard et du réfrigérateur. Les tours de main et les gestes essentiels dans la cuisine, illustrés étape par étape. Toute la cuisine à portée de main !