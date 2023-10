5000 ans d'Histoire de France - Secrets d'histoire

L'Histoire de France, c'est avant tout une longue épopée faite de soubresauts, de renversements de royauté, de révolutions, de grandes lois, de batailles mémorables. Ce sont aussi de grands hommes et de grandes femmes ayant façonné le pays. Rédigée avec la plus grande rigueur historique, cette chronologie illustrée et très visuelle raconte l'Histoire de France avec clarté et précision. Plus aucune date ne vous échappera !