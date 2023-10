Comprendre l'art des églises

Décoder l'architecture chrétienne et ses décors. Destiné aux amateurs éclairés comme aux néophytes, ce manuel dévoile le développement de l'architecture des églises depuis les premiers chrétiens jusqu'au néomodernisme du XXIe siècle. Vous y trouverez : -une analyse de tous les types d'architectures chrétiennes : églises, basiliques, cathédrales, chapelles, monastères, abbayes, -une grammaire des styles pour mieux décoder un édifice, -la manière de repérer les indices (plan, matériaux, ornements...) et les traces de remaniements afin de situer les édifices dans leur contexte historique, -une compréhension de ce que les bâtisseurs ont voulu exprimer. Avec plus de 600 splendides illustrations, pour la plupart tirées de sources anciennes, qui constituent une véritable bibliothèque visuelle.