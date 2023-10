Du coq à l'âne - Les expressions les plus savoureuses de la langue française

Passer du coq à l'âne, avoir une araignée au plafond, être comme un poulet qui a trouvé une brosse à dents... La langue française regorge de formules sages ou drôles, souvent pleines de bon sens, qui ont traversé le temps sans rides. Redécouvrez un florilège d'expressions cocasses sur les animaux, agrémenté de dessins amusants et décalés. Catherine Mory nous fait partager ces expressions et proverbes plus savoureux les uns que les autres et nous livre les mystères de leurs origines tout en nous éclairant sur leur sens grâce à des anecdotes truculentes et cocasses. Empreints de moralité, cruels, moqueurs, sages ou avisés, ils retrouvent ici une extraordinaire modernité. Illustré par des dessins drôles et décalés, ce recueil ravira les grands comme les petits.