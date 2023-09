Paris, 1940. "Les Colombes d'or", c'est le nom sous lequel Arlette Larue et Josie Anderson sont connues de la Gestapo alors qu'elles forment l'un des duos d'espionnes les plus redoutables de la Résistance. Mais, lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück en même temps que leurs proches, le prix à payer pour leur engagement est énorme. Dix ans plus tard, elles ont toutes deux survécu à l'enfer des camps. Tandis que Josie traque les fugitifs nazis à travers le monde, Arlette, elle, tente de retrouver son fils disparu. Pourtant, le destin va les réunir pour une dernière mission peut-être plus dangereuse encore que tout ce qu'elles ont traversé : arrêter le médecin qui a pratiqué d'innommables expériences sur leurs familles à Ravensbrück. C'est le début d'une quête bouleversante pour obtenir justice et protéger ceux qu'elles aiment. Inspiré de faits réels, L'Appel des Colombes nous entraîne dans un récit haletant et éblouissant porté par deux héroïnes aussi courageuses qu'inoubliables.