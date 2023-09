Petit manuel d'anatomie-physiologie Aides-soignants / Auxiliaires de puériculture. Les 120 schémas-clés pour réussir en IFAS et IFAP, 2e édition

Les étudiants en IFAS et IFAP doivent maîtriser l'essentiel de l'anatomie et de la physiologie humaines pour déceler les signes de dysfonctionnement des patients qu'ils prennent en charge, adultes et enfants. Dans cette optique, ce livre propose les 100 schémas indispensables à connaître pour réussir son diplôme d'Etat d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture selon le nouveau référentiel des études, et notamment le module 3 (Evaluation de l'état clinique d'une personne). Visuel, coloré et pratique, cette 2e édition du Petit manuel d'anatomie-physiologie est construit en 13 chapitres centrés sur les principaux systèmes et appareils. Chaque chapitre présente : des doubles-pages qui mettent en regard des planches anatomiques légendées et des commentaires anatomiques et physiologiques ; des mini-cas cliniques pour mettre en pratique et mieux comprendre quel est le rôle de l'AS et de l'AP dans les situations de soins les plus fréquemment rencontrées ; les signes d'alerte et éléments à repérer pour chaque système ; des QCM qui clôturent chaque chapitre afin que l'élève puisse s'auto-évaluer. Un nouveau chapitre sur l'examen clinique vient se rajouter à cette nouvelle édition pour mieux appréhender son rôle d'AS et d'AP en situation pratique. OFFERT : Encore plus d'entraînement interactif et des schémas vierges et annotés à télécharger grâce aux QR-codes à retrouver dans l'ouvrage !