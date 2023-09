Le Bloc 2 en 130 cartes mentales IFAS. Mémento 100% visuel

Le seul livre qui prépare au DEAS avec des cartes mentales ! Les auteurs, formateurs en IFAS, vous proposent de réviser les principaux thèmes au programme des modules 3, 4 et 5 des études aide-soignant : l'anatomie et la physiologie nécessaires à l'exercice aide-soignant ; les paramètres vitaux ; l'évaluation de l'état clinique d'une personne ; la douleur ; les modalités d'alerte ; les pathologies prévalentes avec le rôle AS ; des notions de pharmacologie ; les soins en situation aiguë, en chirurgie, en orthopédie et en viscéral ; les soins et surveillances liés aux dispositifs médicaux ; etc. Ces 130 cartes colorées facilitent la mémorisation grâce à des rubriques récurrentes et vous permettront de réussir vos évaluations et vos stages.