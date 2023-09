Le Bloc 1 en 130 cartes mentales. Mémento 100% visuel

Le seul livre qui prépare au DEAS avec des cartes mentales ! Les auteurs, formateurs en IFAS, vous proposent de réviser les principaux thèmes des modules 1 et 2 du progarmme des études aide-soignant : l'anatomie et la physiologie nécessaires à l'exercice aide-soignant ; l'état de santé d'une personne ; la relation de soin ; la démarche et le raisonnement clinique ; les troubles mentaux ; les règles d'hygiène ; l'aide à l'alimentation, au sommeil, à la prévention des risques ; la fragilité et les complications liées à la mobilité réduite ; la violence envers les soignants et envers les personnes soignées ; etc. Ces 130 cartes colorées facilitent la mémorisation grâce à des rubriques récurrentes et vous permettront de réussir vos évaluations et vos stages.