Charge mentale. 10 séances d’autocoaching pour mieux s'organiser et éviter la surchauffe

Avez-vous l'impression de manquer de ressources pour gérer tout ce que vous devez faire au travail ? Plusieurs missions à superviser en parallèle, de nombreuses tâches complexes à réaliser, une multitude de choses à ne surtout pas oublier ? Si c'est le cas, il se peut que vous soyez en surcharge mentale ! Ne culpabilisez pas, vous faites simplement face à une limite normale et naturelle à laquelle tout le monde est confronté : celle de votre cerveau ! Pour autant, il faut être vigilant : lorsque la charge mentale déborde, cela peut se répercuter sur votre santé, allant pour certains jusqu'au burn-out. Il est donc primordial de la comprendre et la maîtriser pour éviter ces conséquences négatives. Les enjeux clés : apprendre à protéger son attention et sa mémoire, faire face au blurring (effacement de la frontière vie pro - vie perso), en finir avec le multitasking, prévenir l'épuisement professionnel / le burn-out, gagner en sérénité au quotidien. A travers ce livre, Margaux Gelin, docteure en psychologie, vous propose de découvrir ce qu'est la surcharge mentale, quels en sont les signes avant-coureurs et les conséquences, mais surtout, elle partagera avec vous des astuces concrètes, des méthodes et des outils pour éviter la surchauffe ! Parmi les outils et astuces : la méthode Pomodoro, la matrice Eisenhower, la loi de Pareto, bien organiser sa to-do list, bien gérer ses mails, apprendre à déconnecter, les pauses, les sas de décompression, la did-list, les temps d'indisponibilité (sans rdv/notifications), le " oui mais... ", etc.