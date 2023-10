DISNEY PRINCESSES - Mes Coloriages Magiques - Mystères - Love Stories

Un livre de coloriages surprises, adapté aux enfants dès 6 ans ! Dans chacune des 23 illustrations retravaillées se cache un dessin "surprise" ! Pour révéler l'illustration mystère sur chaque page, il suffit de colorier chaque zone de la grille selon le code couleurs indiqué et découvrir les plus belles images romantiques des Princesses Disney et de leurs amoureux ! Dès 6 ans.