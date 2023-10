Marrakech Guide Un Grand Week-end

Nouvelle formule et nouvelle couverture ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Marrakech, avec en prime des excursions dans l'Atlas et le désert, et dans la verdoyante vallée de l'Ourika Dans cette nouvelle édition : - Des expériences uniques : goûter à la volupté dans un hammam du XVIe s. , fabriquer sa propre huile d'argan, faire le tour des remparts à vélo, scruter les étoiles dans le désert d'Agafay... - Des activités 100 % marocaines : s'initier aux secrets de la cuisine marocaine, arpenter la palmeraie au rythme des dromadaires, créer son propre parfum au musée du Parfum... - Notre sélection de restos et bistrots, de bars et sorties, d'hébergements, de boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de la ville. - Les coups de coeur et les " top " de notre auteure, qui a longtemps vécu au Maroc et y retourne régulièrement : les meilleures tables marocaines, ses échoppes préférées dans le souk pour découvrir le plus bel artisanat, les plus beaux hammams, les meilleures pâtisseries... - Et toujours : un plan détachable et des plans de quartier avec toutes les adresses localisées.