Battle Game in 5 Seconds - vol. 21

Il faut l'abattre si on veut avancer ! Suite aux manigances de l'observateur de la première équipe, Akira et ses camarades se retrouvent séparés. Kirisaki affronte Kowloon, Yûri se bat contre Amana, et Akira fait face à son père Tôya. L'enjeu de ces duels qui commencent : arriver au dernier programme !