J'adore les pirates !. Pirates et piratesses

Après Le Voyage de Darwin et L'Ile au Trésor, Maurizio Quarello reprend la mer, et ses nombreux admirateurs avec lui ! Avec sa soeur Serenella ici à l'écriture, il nous fait cette fois partager sa passion pour les pirates, leur mode de vie, à bord comme à terre, leurs costumes, leur cuisine, leurs animaux, leurs codes... et leurs trésors ! On y découvrira le portrait et la vie des plus célèbres, hommes et femmes bien sûr, les différents âges d'or et hauts lieux de la piraterie, les vrais bandits comme les envoyés du roi pour des raisons politiques... Bref, une plongée passionnante riche et complète dans cet univers qui a inspiré tant de créateurs - et passionne toujours autant les enfants !