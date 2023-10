Marvel Comics N°22

Les portes du Walhalla ont été brisées et toutes les âmes qui y vivaient ont disparu ! Thor, Odin et Jane Foster doivent en comprendre la raison et affronter le Docteur Fatalis ! Iron Man a fort à faire avec un nouvel ennemi qui semble bien décidé à détruire tout ce à quoi Tony Stark est attaché. Il y a aussi un nouveau personnage dans la galaxie Spider-Man dont vous ne voudrez pas rater la première apparition ! Et c'est l'heure de l'affrontement final entre les Avengers du multivers et Méphisto ! Le MARVEL COMICS de ce mois est particulièrement incontournable, puisqu'il contient le tout dernier épisode d'Avengers scénarisé par Jason Aaron, qui écrit la série depuis plusieurs années. Il contient également l'épisode 7 du Spider-Man de Dan Slott et Mark Bagley, dont le contenu est si fracassant que la couverture de l'épisode a été tenue secrète jusqu'au dernier moment ! Sans parler de la nouvelle saga de Thor qui commence...