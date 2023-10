Destiny of X T19 (Edition collector) - COMPTE FERME

Dazzler, Big Bang, Jubilé et Wolverine sont toujours embarquées dans une aventure dangereuse et imprévisible ! Le dernier espoir de Dents de Sabre et de ses Exilés se trouve dans le Plan Astral ! Bishop et Psylocke tentent le tout pour le tout afin de sauver l'histoire, tandis que les Nouveaux Mutants arrivent à la fin d'une époque. Et surtout, le vilain qui mène la vie dure à X-Force depuis le premier épisode dévoile enfin son identité... et son plan ultime. Vous n'êtes pas prêts pour l'Omni-Mutant ! Dans ce numéro, la série New Mutants touche à sa fin mais renaîtra bientôt sous une autre forme, ouvrant la voie vers le prochain grand crossover mutant ! Ce n'est qu'un des nombreux chocs proposés dans cet album, qui voit la conclusion de trames tissées depuis le lancement de DAWN OF X il y a plusieurs années... en particulier du côté d'X-Force !