Les Belles Histoires des petits à lire et à écouter

Ce recueil livre + CD réunit cinq des meilleures Belles Histoires des Tout-Petits, la collection d'albums dédiée aux 2-5 ans : - Coucou Père Noël ! (Emile Jadoul) - Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat (Gigi Bigot - Josse Goffin) - Du lait pour mon chat (Pascale Chénel - Mari Torigoe) - Un poussin de mauvais poil (Sylvie Poillevé - Nadine Rouvière) - Loup Gouloup et la lune (Roland Nadaus - Guido Van Genechten) Un très beau recueil d'histoires variées à lire et à écouter.