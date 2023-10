Ma première bibliothèque Petit Ours Brun, un joli coffret coloré composé de 6 petits livres cartonnées : -Petit Ours Brun aime son papa -Petit Ours Brun prend son bain -Petit Ours Brun se couche -Petit Ours Brun conduit le tracteur -Petit Ours Brun s'est fait un bobo -Petit Ours brun joue avec son chat 6 histoires incontournables pour accompagner les tout-petits dans leur quotidien.