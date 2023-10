Memoria. Après Obscuritas, la suite de la série policière nordique de David Largercrantz

Après Millénium, le deuxième tome de la nouvelle série de David Lagercrantz, Rekke & Vargas. Claire Lidman est morte depuis quatorze ans. Mais Samuel, son mari, refuse de l'accepter. Alors, lorsqu'il repère sur une carte de voeux une femme qui ressemble étrangement à Claire, il se tourne vers Hans Rekke et Micaela Vargas pour mener l'enquête. Ils sont sceptiques, et pourtant Rekke découvre des indices sur la photo qui poussent à croire qu'il s'agirait bien de Claire. Est-ce possible ? Et n'est-ce pas pour avoir l'occasion de retravailler ensemble que Rekke et Vargas ont accepté l'affaire ? Memoria plonge le lecteur dans la crise bancaire des années 90 et la bataille des oligarques contre l'ancien KGB. Ce deuxième volet de la série Rekke & Vargas de David Lagercrantz lève le voile sur des crimes aux répercussions désastreuses sur la vie de nombreux individus. Hans Rekke et Micaela Vargas inclus. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'auteur Né à Stockholm en 1962, David Lagercrantz est journaliste et écrivain. Il acquiert sa renommée mondiale en imaginant les tomes 4, 5 et 6 de la série à succès Millénium de Stieg Larsson, traduits dans une vingtaine de pays. Memoria est le deuxième tome de sa nouvelle série policière lancée avec Obscuritas.