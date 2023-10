LE LIVRE La soie fascine les artisans et cre ateurs du monde entier depuis des sie cles. A travers les foisonnantes collections du Victoria & Albert Museum de Londres, ce livre richement illustre met en lumie re l'histoire, l'usage et les cre ations traditionnelles et innovantes entourant ce luxueux textile. Des tissus historiques de couverts en Chine et en Ame rique du Sud, en passant par l'industrialisation de la fibre en Europe au XIXe sie cle, jusqu'aux de file s de haute couture contemporains, cet ouvrage propose une riche e tude exhaustive sur le travail de la soie. Sont ainsi pre sente es tour a tour les diffe rentes techniques de cre ation des soieries : le tissage et le tricot, la teinture, l'impression et la broderie... , dans un arc-en-ciel de couleurs chatoyantes et un large e ventail de motifs. Explorant l'imaginaire d'artistes oeuvrant aux quatre coins du monde, la multitude des cre ations reproduites ravira le regard des lecteurs : ve tements et chaussures, cre ations de mode ou encore de cors d'ameublement, tentures et tapis. Re dige par des spe cialistes de renomme e internationale, ce beau volume toile conjugue technique et pe dagogie pour le plus grand plaisir des amateurs et des connaisseurs.