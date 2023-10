Les champignons. D'étonnants êtres vivants

Grâce à cet ouvrage, on apprend quel rôle essentiel les champignons jouent pour l'environnement, quelques clés d'identification, comment les humains et les animaux les cultivent... En plus de leur rôle écologique, certains champignons sont très utiles : ils servent à fabriquer du pain et du fromage, des médicaments ou encore des matériaux pour isoler les maisons ! Des êtres vivants ni animaux ni végétaux Les champignons sont des êtres vivants qui ne ressemblent à aucun autre dans la nature ! Quand on parle de "champignon", on pense d'abord à un pied surmonté d'un chapeau. En réalité, cette partie visible est son "fruit". Le champignon en lui-même est le mycélium, un réseau de filaments très fins qui grandit sans lumière, dans le sol ou sur un arbre. Des êtres vivants à préserver, qui se raréfient, car parfois cueillis en trop grand nombre et eux aussi victimes du réchauffement climatique. "Les P'tits Docs +", des docs pour lire seul Après "Mes p'tits docs", cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, une planche encyclopédique avec des champignons étonnants : le plus grand, un qui brille dans la nuit, un en forme de corail, des poilus, un qui pousse dans le crottin...