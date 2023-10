Mon album de grossesse - Le Petit Prince

Toute grossesse est jonchée d'émotions fortes : bouleversements, petits tracas et immenses fous rires... Votre histoire est une aventure qui mérite d'être racontée. Grâce à cet album de grossesse, immortalisez les souvenirs accumulés durant ces mois de découvertes. De la première échographie à l'annonce à vos proches, en passant par les drôles d'envies culinaires et le choix du prénom de bébé, le Petit Prince® vous accompagne à toutes les étapes-clés. De jolies surprises et animations vous attendent pour vous mettre à l'honneur et célébrer l'arrivée de votre enfant. Savourez la beauté de l'instant présent dans l'imaginaire fabuleux du Petit Prince®. Un album tendre et inclusif pour faire durer dans le temps les grands moments de votre grossesse.