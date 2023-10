Tunnel To Summer T03

Un matin d'été, Kaoru Tôno entend parler d'une intrigante légende urbaine. Un tunnel connu sous le nom d'Urashima permettrait d'exaucer tous les voeux. Et si ce lieu pouvait permettre au jeune lycéen de retrouver celle qui lui était si chère ? Kaoru et Hanashiro profitent des vacances d'été pour se plonger dans une expédition en profondeur du tunnel. Malheureusement, ils n'obtiennent pas la moindre réponse sur les mystères qu'il renferme. Alors que Kaoru s'apprête à rentrer bredouille, Hanashiro l'invite chez elle et semble sur le point de lui avouer quelque chose... Découvrez le troisième volume de ce récit teinté de douceur et de mystères, double détenteur du prix spécial du jury et du grand prix Gagaga ! " Les dessins parviennent à nous transmettre toute la puissance de cette histoire pleine de mystères". Melty. fr "Portée par le dessin efficace de Koudon, cette adaptation du light novel de Mei Hachimoku et Kukka, offre au lecteur une atmosphère à la fois estivale et fantastique, légère et pesante". Coyote Mag