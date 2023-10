Le cimetière pour tous. Histoire d'une conquête sociale

Sommes-nous tous égaux devant la mort ? A lire le présent ouvrage, il semblerait que non. Et de fait, jusqu'à une période relativement récente, le traitement réservé aux défunts demeurait fortement disparate. Seule une minorité de privilégiés bénéficiait de sépultures individuelles conformes à leur rang, les autres, le petit peuple devant se contenter d'une inhumation dans l'anonymat et la promiscuité des fosses communes. Dans ce livre qui ne manque pas d'humour et qui fourmille d'anecdotes surprenantes, voire amusantes, Bertrand Mary retrace l'histoire de la longue conquête sociale qui mit fin à des pratiques iniques, et permit à tous de disposer d'une tombe, que l'on soit riche ou pauvre, militaire ou civil, croyant ou incroyant, en somme, puissant ou misérable...