Plastic Odyssey. Parcourir les océans pour sauver la planète

Une expédition autour du monde pour lutter contre la pollution plastique en mer en agissant à la source : la terre ! Alors que la planète étouffe sous les déchets plastiques, Simon Bernard, Alexandre Dechelotte et toute leur équipe ont relevé le défi colossal de la lutte contre cette pollution plastique. A bord d'un navire-laboratoire, le Plastic Odyssey, ils parcourent les océans pendant trois ans pour découvrir et diffuser des solutions inspirantes et durables. Ce livre officiel offre un accès privilégié aux coulisses de l'expédition qui les mène à la rencontre d'habitants, de personnalités politiques et d'entrepreneurs des pays les plus touchés par le fléau. De Beyrouth au Liban, à Recife au Brésil, il retrace escale après escale chaque étape de cette aventure et s'accompagne des portraits des acteurs clés de cette entreprise écologique et de la présentation de leurs solutions ingénieuses. Dans cette formidable odyssée moderne illustrée de photographies exclusives, chaque défi surmonté renforce la conviction que le changement est possible. Plus que le récit d'une simple aventure, ce livre est une invitation à rejoindre un mouvement grandissant d'acteurs qui, ensemble, façonnent le monde de demain. Préface de Bertrand Piccard.