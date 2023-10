Mon Grand Tour du monde des MONSTRES. et des créatures mythologiques

Dès 18 mois, le petit lecteur pourra observer et, peu à peu, apprendre à reconnaître et nommer plus d'une centaine de monstres et créatures, mis en page dans 5 grandes planches aux couleurs chatoyantes. Chaque planche tient debout comme un mini théâtre ou s'ouvre à plat comme un tapis, sur lequel le petit peut se coucher, et présente une mise en page originale et séduisante de chacune des 5 familles de créatures ou monstres rattachés à un continent et/ou une civilisation. De la Grèce et l'Egypte antique aux imaginaires sud-américain et nordique, en passant par l'Asie : le jeune lecteur apprivoise tous les monstres et apprend à les identifier et les nommer dans les histoires qui les mettent en scène. Un tour du monde conçu comme une porte d'entrée grande ouverte sur l'imaginaire. La dimension esthétique et spectaculaire joue sur le plaisir de découvrir les personnages communs à de nombreuses histoires et celui de se faire un peu peur. Un premier voyage fantastique dans un univers fascinant, spécialement conçu pour les petits dès 18 mois.