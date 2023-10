Anthologie Édika - volume 06 - 2010-2020

Bienvenue dans l'univers déjanté de l'unique Edika ! Des éclats de rire garantis et 100 % non remboursés. Parce que vous allez forcément rire, bah oui ! Complétez votre anthologie Edika avec ce sixième et dernier opus et retrouvez les histoires déjantées du n°408 de juin 2010 au n°91 hors-série de juillet 2020. Une oeuvre toujours plus drôle et foutraque, des chutes toujours plus surprenantes (voire absentes ! ) et un auteur aussi provocateur que complice avec ses lecteurs... Bref, un classique de l'Umour et de la Bandessinée auquel il est difficile de résister ! Ce volume 6 est enrichi des couvertures emblématiques du magazine, de témoignages de Gérard Viry-Babel et d'une interview d'Edika concluant cette anthologie en donnant le dernier mot à l'artiste. On ne vous en dit pas plus !