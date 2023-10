Passer Noël avec son ex : mode d'emploi. Romance de Noël

Elle a décidé de détester Noël. Il possède tous les arguments pour la faire changer d'avis... Le Père Noël porte la poisse ! Voilà ce que croit Vic, à l'approche des fêtes, cette année. Et pour cause : elle a surpris son petit ami en plein rodéo avec l'une de ses collègues. Ce même petit ami qui lui a passé la bague au doigt voilà quelques mois à peine... Heureusement, le chalet de luxe perdu en pleine montagne de son frère, David, semble être l'endroit idéal pour se changer les idées. A un détail près : il lui faut accepter de partager les lieux avec Matteo Trapani, son premier amour - oui, lui aussi a brisé son coeur ! - et meilleur ami de David. Cet Italien très sûr de lui a débarqué sans prévenir et commence déjà à l'agacer avec son sourire en coin. Pire, il est persuadé qu'en l'espace d'une semaine il parviendra à réconcilier Vic et sa passion pour Noël. Mais s'il échoue - et elle y compte bien - il n'aura d'autre choix que de lui révéler enfin pourquoi il l'a quittée, huit ans plus tôt... A propos de l'autrice Passionnée de lecture et amoureuse des mots, Julie Perry affectionne particulièrement la romance contemporaine. Des héros charismatiques au tempérament de feu, une bonne dose de sensualité, un zeste d'humour et le tour est joué ! Son objectif ? Vous faire vibrer autant qu'elle.