La mort n'existe pas. 15 ans d enquête sur l après-vie pour gagner en sérénité face à la mort

15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité face à la mort Que se passe-t-il lorsque nous mourrons ? Que devient notre conscience ? Survit-elle à la mort cérébrale ? Ces questions vertigineuses se sont imposées à Stéphane Allix au moment du décès de son frère. Il a dès lors mobilisé toutes ses compétences et son instinct de journaliste pour tenter d'élucider le mystère de la conscience. Les recherches en médecine ou en neurosciences, ainsi que les innombrables phénomènes inexpliqués autour de la mort (expériences de mort imminente, perceptions extrasensorielles, etc.), suggèrent que notre conscience possède une dimension spirituelle. Est-ce ce que les mystiques appellent âme ? Pour percer le mystère, Stéphane décide de faire lui-même l'expérience de cette dimension à travers des voies alternatives, des pratiques spirituelles millénaires, comme le chamanisme. Grâce à cet implacable travail d'enquête scientifique, doublé d'une bouleversante exploration spirituelle, Stéphane Allix se forge une intime conviction. Le bilan d'un journaliste, mais aussi celui d'un homme, d'un père soucieux de transmettre à sa fille l'apaisement procuré par ce voyage aux frontières de la vie. A propos de l'auteur Journaliste, ancien reporter de guerre, fondateur de l'INREES (Institut de Recherches sur les Expériences Extraordinaires) et du magazine Inexploré, concepteur et présentateur des Enquêtes extraordinaires sur M6, Stéphane Allix a publié plusieurs livres devenus des best-sellers, tels que Le Test, Après... , Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, Nos Ames oubliées.