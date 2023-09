Hypersexualisation. Décadence inévitable ou prise de conscience globale

L'hypersexualisation désigne l'idée qu'un enfant utilise des raccourcis vers l'âge adulte à travers la sexualité. Il s'agit d'un phénomène fréquemment cité et dont l'auteur propose d'étudier les conséquences sur le développement des plus jeunes confrontés à des situations qui les dépassent. Il constate les dérives et invite à une action conjuguée des parents, des pouvoirs publics et des associations pour lutter contre cette sexualisation trop précoce.