Dans le Londres de l'avant-guerre, deux petites filles se promènent avec leur gouvernante. Elizabeth et Margaret adorent Marion, qui leur fait découvrir un monde jusque-là inconnu : la piscine, le métro, les grands magasins... une éducation inédite pour de jeunes princesses ! Entre elles se tisse un lien d'affection unique ; Marion veille sur les fillettes comme une mère et devient leur confidente privilégiée. Au risque de sacrifier sa propre existence... Inspiré d'une histoire vraie, La Gouvernante royale nous emmène dans les coulisses de la famille royale britannique et nous fait vivre de l'intérieur les drames et les joies des Windsor, de l'abdication d'Edward VIII au glamour du couronnement d'Elizabeth II. Un formidable roman d'amour, de sacrifice et d'allégeance, à la rencontre d'une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale.