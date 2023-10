Terrines, feuilletés et pâtés croûte avec des légumes dedans

Confectionner de la charcuterie maison avec des fruits et des légumes, c'est facile et gourmand ! Pour ce second livre, la Maison Verot s'est lancé le défi de proposer 100 recettes de charcuterie "avec des légumes dedans" . Un pari créatif et innovant réussi haut la main ! Mariez l'art de la charcuterie aux couleurs et aux saveurs végétales : pâté tomate & poulet, terrine cerise & canard, feuilleté orange & châtaigne, rillettes grenade & cochon, boulettes aux épinards, pâté croûte butternut & canard, pressé filet mignon & oignon nouveau... Grâce à des leçons illustrées pas à pas, Gilles et Nicolas transmettent les bons gestes pour maîtriser aisément les techniques de base de la charcuterie maison : comment hacher, trancher, mélanger, assembler un feuilleté... Toutes les recettes, créées spécifiquement pour ce livre par Gilles et Nicolas, ont été aussi testées par de nombreux cuisiniers amateurs. Succès garanti !