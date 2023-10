Friends Calendrier photos officiel 2024

Vos personnages préférés de la série culte Friends sont de nouveau réunis ! Vous êtes fan de Rachel et Ross ? Chandler et Monica sont vos préférés ? Ou vous craquez pour Phoebe et Joe ? Ils sont tous de retour pour vous faire revivre, chaque semaine, les meilleurs moments de la série dans ce calendrier photos 2024 à poser sur son bureau grâce à son chevalet !