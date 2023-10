Fun fact historique

Découvre les petites histoires qui ont fait la grande Histoire de FranceLa petite histoire inconnue qui a fait la grande Histoire de France enfin révélée ! Les livres d'Histoire nous apprennent comment les grands évènements ont façonné la France, mais ils racontent moins souvent comment le hasard, la chance, l'inattendu ou encore les erreurs ont aidé à construire la légende. Saviez-vous qu'Hugues Capet n'aura été roi que grâce à une chute de cheval ? Que l'hymne "God save the Queen" a été écrit par une Française en l'honneur de la guérison de la fistule anal de Louis XIV ? Qu'il y avait une femme sur le célèbre Radeau de la méduse ? Que De Gaulle est le seul président de la Ve République à avoir été élu au suffrage universel indirect ? Du Moyen Age au XXe siècle, redécouvrez l'histoire de France par la petite lucarne et dé. construisez les légendes pour appréhender la "vraie" histoire, celle qui a véritablement dessiner le visage de la France, sans fard, et avec humour. Des quiz façon TikTok termineront le livre pour réviser, mine de rien, ce qu'on vient d'apprendre.