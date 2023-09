Comprendre le phénomène transgenre. La réponse par la culture française

Dans un style simple et accessible , ce livre présente les thèses divergentes qui caractérisent chacune des cultures , montrant comment la notion de " genre ", spécifique a? la société? des Etats-Unis , s'applique mal a? la société? française. Ce livre s'adresse aux parents et aux enseignants ne sachant malgré? leur voeu d'aider les jeunes, comment répondre a? leur malaise. Il s'adresse également au " monde psy ", aux personnalités du monde politique et a? tout le corps social.