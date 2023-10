Les stars des JO

Plus de 50 portraits d'athlètes qui ont marqué l'histoire des JO ! A l'occasion des prochains Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris à l'été 2024, Hugo Publishing édite un beau documentaire jeunesse sur les stars des Jeux olympiques ! Plus de 50 portraits de grandes championnes et grands champions olympiques et paralympiques d'hier et d'aujourd'hui qui ont marqué les JO. L'ouvrage débute sur une première partie générale qui revient sur l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques avant de présenter chaque athlète à travers sa bio, son palmarès et le récit d'un moment clé de sa carrière olympique. Chaque portrait est donc l'occasion de présenter des personnalités emblématiques des Jeux, comme les Français Teddy Riner, Laura Flessel, Laure Manaudou, Marie-Josée Pérec, Tony Estanguet... et les internationaux Usain Bolt, Carl Lewis, Mickael Phelps, Nadia Comenaci, Serena Wil. liams, Rafael Nadal... mais aussi de mettre en lumière des disciplines, de présenter des records et chiffres clés et de découvrir des anecdotes et infos étonnantes. Avec une préface de Tony Estanguet.