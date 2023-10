L'Arbre dans la cité. Histoire d'une conquête (XVIIe-XXIe siècle)

Pendant longtemps, la végétation a été exclue de la ville : seuls quelques enclos vivriers ou des jardins de grands hôtels se frayaient une place entre d'étroites rues serrées derrière de hautes fortifications. Les arbres relevaient du monde des campagnes, et étaient le plus souvent coupés pour répondre à des besoins socio-économiques. Or, si cette vision utilitaire de l'arbre dans la forêt n'a désormais plus cours, il restait à écrire une histoire de l'arbre en milieu urbain. On connaît le souci hygiéniste qui a présidé à son introduction dans les cités de l'ère industrielle, où il fut investi de la mission d'assainir l'air vicié, mais on oublie trop vite qu'il fut d'abord introduit comme un symbole de la liberté pendant la Révolution française. En quoi cette généalogie explique-t-elle le rôle dont nous chargeons les arbres dans nos villes à l'heure de la lutte contre les émissions de CO 2 et le réchauffement climatique ? C'est toute l'histoire croisée entre l'arbre et la modernité qu'Andrée ? orvol retrace dans ces pages. Où l'on découvre que le geste de planter ou couper un arbre est toujours, à quelque moment historique qu'on se place, une action politique.